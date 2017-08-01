Прикордонники затримали іноземний теплохід, що плавав до Криму

Прикордонники нещодавно затримали судно під прапором Белізу, яке, порушуючи українське законодавство, неодноразово заходило до портів окупованого Криму.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, теплохід SAN PORFYRIOS (прапор Беліз) був зупинений прикордонниками Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби в українських водах річки Дунай під час прямування з Румунії до Греції. Судно змінило прапор та назву, намагаючись заплутати правоохоронні ограни, але прикордонники ретельно відстежили шлях судна за унікальним ідентифікатором судна (IMO).

"За попередніми даними, судно під назвою Sava Lake (прапор Панама) та тим самим ІМО, що несе на борту SAN PORFYRIOS (прапор Беліз), неодноразово, протягом 2014-2015 років, заходило до тимчасово закритих портів Автономної Республіки Крим", - з'ясували прикордонники.

Первинний огляд теплоходу показав, що суднова та навігаційна документація в повному порядку. Відміток про заходи до портів АР Крим немає. Однак ретельний аналіз архівної документації дозволив виявити, що на борту наявні суднові документи, в яких зафіксовані неодноразові заходи SAN PORFYRIOS до закритих портів АР Крим.

"На той час судном керував інший капітан, а екіпаж неодноразово змінювався. Проте один з помічників капітана двічі був в портах АР Крим на даному судні, а тому є порушником законодавства про ТОТУ", - зазначили в ДПСУ.

Усі факти виявлених правопорушень зафіксовано та будуть передані до прокуратури. Стосовно іноземного громадянина - порушника законодавства про ТОТУ винесено заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

Теплохід SAN PORFYRIOS Фото ДПСУ

Як повідомлялося, в грудні 2016 року прикордонники затримали іноземне судно Sky Moon, яке також мало досвід заходження до портів ТОТУ. Спільними зусиллями Держприкордонслужби та Військової прокуратури зібрана доказова база стала підставою для рішення суду щодо притягнення посадових осіб до відповідальності, в тому числі накладення штрафу у розмірі 18,4 млн грн та конфіскації судна в дохід держави.

Всім членам екіпажу судна прикордонники заборонили в’їзд в Україну строком на три роки.

Українська правда