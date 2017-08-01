Пограничники задержали иностранный теплоход, плававший в Крым

Пограничники недавно задержали судно под флагом Белиза, которое, нарушая украинское законодательство, неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, теплоход SAN PORFYRIOS (флаг Белиз) был остановлен пограничниками Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Судно изменило флаг и название, пытаясь запутать правоохранительные ограни, но пограничники тщательно отследили путь судна по уникальному идентификатору судна (IMO).

"По предварительным данным, судно под названием Sava Lake (флаг Панама) и тем самым IMO, что и на борту SAN PORFYRIOS, неоднократно в течение 2014-2015 годов заходило во временно закрытые порта Автономной Республики Крым", - выяснили пограничники.

Первичны обзор теплохода показал, что судовая и навигационная документация в полном порядке. Отметок о заходах в порты Крыма нет. Однако тщательный анализ архивной документации позволил выявить, что на борту имеются судовые документы, в которых зафиксированы неоднократные заходы SAN PORFYRIOS в закрытые порты оккупированного полуострова.

"В то время судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Но один из помощников капитана дважды был в портах АР Крым на данном судне, а потому является нарушителем законодательства о ВОТУ", - отметили в ГПСУ.

Все факты выявленных правонарушений зафиксированы и будут переданы в прокуратуру. В отношении иностранного гражданина - нарушителя законодательства о ВОТУ вынесен запрет въезд в Украину на 3 года.

Теплоход SAN PORFYRIOS фото ГПСУ

Как сообщалось, в декабря 2016 года пограничники задержали иностранное судно Sky Moon, которое также имело опыт захода в порты временно оккупированных территорий. Совместными усилиями Госпогранслужбы и Военной прокуратуры была собрана доказательная база, которая стала основанием для решения суда о привлечении должностных лиц к ответственности, в том числе наложение штрафа в размере 18,4 млн грн и конфискации судна в доход государства.

Всем членам экипажа судна пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года.

Украинская правда