Сущенку дозволили побачення з дружиною і дзвінок синові

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Четвер, 10 серпня 2017, 02:26

Адвокат ув'язненого в Москві українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що його підзахисному дано дозвіл на побачення з дружиною і дочкою, а також право на дзвінок синові.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Вдалося домогтися дозволу на побачення Романа Сущенка з дружиною і дочкою. Анжеліка і Юля незабаром поїдуть до нього... І дали ще один дзвінок синові", - сказав Фейгін.

Він також зазначив, що відвідає Сущенка в СІЗО в четвер, 10 серпня.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Теми: Сущенко
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