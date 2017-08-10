На Донбасі на блокпосту затримали авто з боєприпасами
На блокпосту в Покровську затримано жителя Сумської області, який віз на підконтрольну українській владі територію боєприпаси.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Відзначається, що на блокпосту поліцейські зупинили для перевірки позашляховик "Опель", за кермом якого перебував 23-річний житель Сумської області.
"Увагу поліцейських привернув рюкзак, який знаходився в автомобілі. Під час огляду його вмісту з’ясувалося, що у ньому знаходиться димова шашка, сигнальна ракета, 8 гранат різного типу, 18 запалів до гранат та 41 патрон до автомату Калашникова", - йдеться в повідомленні.
За словами водія, він підвозив незнайомих чоловіків і це вони забули рюкзак в машині.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
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