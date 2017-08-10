У Німеччині поліцейських застерігають від поїздок у Росію – ЗМІ

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Четвер, 10 серпня 2017, 17:34

Міністерство внутрішніх справ федеральної землі Нижня Саксонія, розташованої на півночі Німеччини, застерігає співробітників регіональної поліції від приватних поїздок в Росію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Земельному міністерству стали відомі кілька випадків, коли німецькі поліцейські були затримані в Росії і піддані допитам  з приводу їх службових обов'язків.

Раніше видання Focus повідомило, що, судячи з усього, приводом для занепокоєння став випадок, що стався з трьома німецькими поліцейськими в Санкт-Петербурзі.

Співробітники правоохоронних органів перебували у приватній поїздці в круїзі по Балтійському морю. Коли вони висадилися в Петербурзі, російські прикордонники затримали їх, незважаючи на діючі візи, і цікавилися їх діяльністю та внутрішніми службовими процесами. Як зазначає Focus, на поліцейських чинився тиск "у зв'язку з підозрами в можливому шпигунстві".

Як стверджує видання з посиланням на джерела в берлінських службах безпеки, цей випадок був не єдиним, коли на німецьких держслужбовців чинився тиск з боку російських прикордонників.

У зв'язку з цим міністерство внутрішніх справ Нижньої Саксонії порадило поліцейським не вказувати професію при поїздках в Росію. Втім, у федеральному Міністерстві внутрішніх справ вважають, що такий підхід може тільки нашкодити: якщо рід діяльності з'ясується при перевірці на кордоні, поліцейським дійсно можуть загрожувати звинувачення в шпигунстві.

Європейська правда

Теми: Німеччина Росія
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