У штабі АТО відповіли ОБСЄ, чому не розмінований міст в Щасті

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Четвер, 10 серпня 2017, 17:56

Збройні сили України розпочали розмінування мосту у місті Щастя Луганської області, проте змушені були їх призупинити, оскільки бойовики зі свого боку не дали гарантій безпеки.

Про це "Українській правді" повідомив речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.

"Ми розпочали роботи з розмінування цього об’єкту (мосту у Щасті - ред.), але немає підтвердження з іншої сторони про початок таких же робіт. Відповідно роботи з нашого боку призупинені", - сказав Миронович.

Він зазначив, що відповідні погодження приймають на найвищому рівні, тобто у ході переговорів у Мінську.

"Ми не можемо розміновувати об’єкт без гарантій безпеки і того, що протиборча сторона піде нам назустріч", - наголосив речник.

Також речник повідомив, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації інформувала російську сторону про початок розмінування.

"Ми вже декілька разів такі запити робили. Але поки що відповіді немає", - додав Миронович.

Як повідомлялося, 7 серпня заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг закликав українську сторону прибрати міни на мосту у Щасті Луганської області.

Олег Твердь, для УП

Теми: ОБСЄ
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