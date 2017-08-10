В штабе АТО ответили ОБСЕ, почему не разминирован мост в Счастье
Вооруженные силы Украины начали разминирования моста в городе Счастье Луганской области, однако вынуждены были их приостановить, поскольку боевики со своей стороны не дали гарантий безопасности.
Об этом "Украинской правде" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.
"Мы начали работы по разминированию этого объекта (моста в Счастье - ред.), но нет подтверждения с другой стороны о начале таких же работ. Соответственно работы с нашей стороны приостановлены", - сказал Стельмах.
Он отметил, что соответствующие согласования принимают на самом высоком уровне, то есть в ходе переговоров в Минске.
"Мы не можем разминировать объект без гарантий безопасности и того, что противоборствующая сторона пойдет нам навстречу", - отметил спикер.
Также Миронович сообщил, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации информировала российскую сторону о начале разминирования.
"Мы уже несколько раз такие запросы делали. Но пока ответа нет", - добавил он.
Как сообщалось, 7 августа заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал украинскую сторону убрать мины на мосту в Счастье Луганской области.
Олег Твердь, для УП