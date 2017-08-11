КНДР лякає США повним знищенням

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 06:34

Північна Корея виступила із заявою з погрозою повного знищення США.

Про це повідомляє CNN.

"США зазнають ганебної поразки і остаточної загибелі, якщо вони будуть продовжувати небезпечну військову авантюру, санкції і тиск", - говориться в заяві офіційних осіб Північної Кореї, поширеній державним гентством KCNA.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Погроза Трампа прозвучала на тлі повідомлень про те, що КНДР виробила ядерну боєголовку, яку можна встановити на наявні у Північній Кореї ракети.

Нагадаємо, 5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони порушують її суверенітет. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, проте, в чому вона буде полягати.

Теми: Північна Корея США
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