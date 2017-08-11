Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР лякає США повним знищенням

П'ятниця, 11 серпня 2017, 06:34

Північна Корея виступила із заявою з погрозою повного знищення США.

Про це повідомляє CNN.

"США зазнають ганебної поразки і остаточної загибелі, якщо вони будуть продовжувати небезпечну військову авантюру, санкції і тиск", - говориться в заяві офіційних осіб Північної Кореї, поширеній державним агентством KCNA.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Погроза Трампа прозвучала на тлі повідомлень про те, що КНДР виробила ядерну боєголовку, яку можна встановити на наявні у Північній Кореї ракети.

Нагадаємо, 5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони порушують її суверенітет. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, проте, в чому вона буде полягати.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна КореяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
Усі новини...
Реклама: