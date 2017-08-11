В Очакові американські ВМС будують базу для українського флоту
В Очакові будівні частини Військово-морських сил США будують центр оперативного управління для ВМС України.
Про це повідомляє сайт ВМС США.
Згідно з повідомленням, батальйони перебувають в Очакові з квітня 2017 року для встановлення контактів, отримання дозволів, тощо.
"Оперативний центр ВМС – один з трьох проектів, будівництво яких заплановано в Очакові американськими будівними батальйонами. Він буде слугувати як головний хаб для планування і оперативний цілей на майбутніх воєнних навчання, які має приймати Україна", - сказано в повідомленні.
"Українська правда" звернулася до Міноборони за подробицями. Там пообіцяли найближчим часом надати більше інформації.
Українська правда
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