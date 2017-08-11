В Очакові американські ВМС будують базу для українського флоту

В Очакові будівні частини Військово-морських сил США будують центр оперативного управління для ВМС України.

Про це повідомляє сайт ВМС США.

Згідно з повідомленням, батальйони перебувають в Очакові з квітня 2017 року для встановлення контактів, отримання дозволів, тощо.

"Оперативний центр ВМС – один з трьох проектів, будівництво яких заплановано в Очакові американськими будівними батальйонами. Він буде слугувати як головний хаб для планування і оперативних цілей на майбутніх воєнних навчання, які має приймати Україна", - сказано в повідомленні.

В Міноборони "Українській правді" підтвердили інформацію, але відмовилися повідомити деталі.

Українська правда