В Очакові американські ВМС будують базу для українського флоту
П'ятниця, 11 серпня 2017, 14:37
В Очакові будівні частини Військово-морських сил США будують центр оперативного управління для ВМС України.
Про це повідомляє сайт ВМС США.
Згідно з повідомленням, батальйони перебувають в Очакові з квітня 2017 року для встановлення контактів, отримання дозволів, тощо.
"Оперативний центр ВМС – один з трьох проектів, будівництво яких заплановано в Очакові американськими будівними батальйонами. Він буде слугувати як головний хаб для планування і оперативних цілей на майбутніх воєнних навчання, які має приймати Україна", - сказано в повідомленні.
В Міноборони "Українській правді" підтвердили інформацію, але відмовилися повідомити деталі.
Українська правда