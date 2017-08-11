В Україні з початку року 12 разів намагалися продати дітей

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 16:32

В Україні з початку 2017 року Національна поліція зафіксувала 12 спроб продати дітей, при цьому 4 випадки стосувались немолят.

Про це повідомив головний оперуповноважений Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, Національної поліції України Андрій Гаманюк, передає "Укрінформ".

"Такі ганебні випадки дійсно є на території України. На сьогоднішній день нами з початку року задокументовано 12 фактів незаконної угоди щодо неповнолітніх. З них 4 факти продажу новонароджених дітей, інші - це вчинені злочини щодо неповнолітніх, віком до 14 років", - зазначив Гаманюк.

Як повідомлялося, у Запоріжжі батьки намагались продати свого дворічного сина за 5 тисяч доларів.

Депутати зареєстрували законопроект, яким пропонують карати довічним ув’язненням за зґвалтування малолітніх та торгівлю дітьми.

Теми: діти
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