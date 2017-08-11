Суса залишили під домашнім арештом

Екс-заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитро Сус

Апеляційний суд Києва залишив в силі рішення Солом'янського райсуду, який обрав для колишнього чиновника Генеральної прокуратури Дмитра Суса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

Таке рішення суд прийняв на засіданні в п'ятницю, передають Українські новини.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала скаргу на рішення суду нижчої інстанції, вимагаючи більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 5 млн гривень.

Як повідомлялося, Солом'янський райсуд Києва обрав колишньому чиновнику Генпрокуратури Дмитру Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Як відомо, колишнього чиновника ГПУ Дмитра Суса підозрюють у злочинах за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу, зокрема в тому, що він крав вилучені під час обшуків ігрові автомати та інше майно.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".