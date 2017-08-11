Суса оставили под домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского райсуда, избравшего для бывшего чиновника Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

Такое решение суд принял на заседании в пятницу, передают Українські новини.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала жалобу на решение нижестоящего суда, требуя более суровой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн гривен.

Как сообщалось, Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Как известно, бывшего чиновника ГПУ Дмитрия Суса подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса, в частности в том, что он воровал изъятые во время обысков игровые автоматы и другое имущество.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".