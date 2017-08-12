Адвокат: Начальник ізолятора вдарив українця Балуха

87 переглядів
Субота, 12 серпня 2017, 05:03

Начальник ІТТ в кримському селищі Роздольне застосував силу до українського політв'язня Володимира Балухи.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

 "Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ", - заявив адвокат Балуха.

Правозахисник подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ в поліцію. За його інформацією, в цілому всі інші співробітники ізолятора намагаються дотримуватися норм закону, а начальник дозволяє собі хамство і порушення законів.

24 квітня Балух вже заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку начальника ІТТ в Роздольному. Минулі заяви про його протиправні дії були проігноровані місцевою поліцією. Захист вважає, що в цей раз начальника також не покарають.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Теми: Крим права людини політв'язні
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд в Криму не захотів відпускати 76-річного активіста з-під арешту 11 серпня 2017, 23:03
Україна протестує проти дій РФ у Керченській протоці 11 серпня 2017, 18:10
Затримання в Криму: 3-х татар відпустили, 1-го залишили "через два паспорти" 11 серпня 2017, 10:47
powered by lun.ua
Головні новини
Адвокат: Начальник ізолятора вдарив українця Балуха
В Єгипті зіткнулися пасажирські потяги: десятки загиблих
Суса залишили під домашнім арештом
Пожежа в багатоповерхівці Києва: знайдено 2 тіла з проламаними черепами
Усі новини
Мапа пляжів

34 пляжі Києва, на яких можна врятуватися від спеки

Морозиво

Де шукати смачне морозиво у Києві