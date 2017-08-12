Адвокат: Начальник ізолятора вдарив українця Балуха

Начальник ІТТ в кримському селищі Роздольне застосував силу до українського політв'язня Володимира Балухи.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ", - заявив адвокат Балуха.

Правозахисник подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ в поліцію. За його інформацією, в цілому всі інші співробітники ізолятора намагаються дотримуватися норм закону, а начальник дозволяє собі хамство і порушення законів.

24 квітня Балух вже заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку начальника ІТТ в Роздольному. Минулі заяви про його протиправні дії були проігноровані місцевою поліцією. Захист вважає, що в цей раз начальника також не покарають.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.