Обама обережно повертається в політику - ЗМІ

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Субота, 12 серпня 2017, 09:34

Колишній президент США Барак Обама з осені має намір знову повернутися в національну політику, щоб посилити позиції Демократичної партії після поразки на президентських виборах.

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на свої джерела.

У той же час, за словами демократів, повернення буде обережним, і Обама не має наміру ставати обличчям партії.

"Близькі до нього радники кажуть, що, хоча він буде відігравати активну роль у відновленні своєї партії, більша частина його роботи буде за кадром", - пише видання.

Ймовірно, Обама буде займатися збором коштів для партії.

Як відомо, Барак Обама був президентом США два терміни поспіль – з 20 січня 2009 по 20 січня 2017 року. 8 листопада 2016 року в країні пройшли президентські вибори, на яких перемогу здобув республіканець Дональд Трамп.

Теми: США
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