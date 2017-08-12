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Обама осторожно возвращается в политику – СМИ

Суббота, 12 августа 2017, 09:34

Бывший президент США Барак Обама с осени намерен вновь вернуться в национальную политику, чтобы усилить позиции Демократической партии после поражения на президентских выборах.  

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники.

В то же время, по словам демократов, возвращение будет осторожным, и Обама не намерен становиться лицом партии.

"Близкие к нему советники говорят, что, хотя он будет играть активную роль в восстановлении своей партии, большая часть его работы будет за кадром", - пишет издание.

Вероятно, Обама будет заниматься сбором средств для партии.

Как известно, Барак Обама был президентом США два срока подряд - с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. 8 ноября 2016 года в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Темы: США
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