Армія Асада відвоювала останній найбільший оплот ІДІЛ в провінції Хомс

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Субота, 12 серпня 2017, 13:58

Війська сирійського режиму відвоювали в "Ісламської держави" останнє утримуване джихадистами велике місто у провінції Хомс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні сирійські медіа.

Йдеться про місто аль-Сухна, що знаходиться в 50 кілометрах на північний схід від старовинного міста Пальміра.

Сирійські державні ЗМІ стверджують, що урядові війська вбили бойовиків "Ісламської держави" в аль-Сухні і знищили їхню зброю.

Місто також розташоване в 50 кілометрах від провінції Дейр аль-Зор – останнього великого оплоту ІДІЛ і Сирії і головної цілі урядових сил.

"Ісламська держава" контролює майже всю провінцію Дейр аль-Зор, що межує з Іраком. Урядові сили досі утримують контроль над невеликою частиною самого міста Дейр аль-Зор і територією біля військової бази.

Європейська правда

Теми: Сирія
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