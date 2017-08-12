В індійській лікарні за 5 днів померло 60 дітей. Через брак кисню?

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Субота, 12 серпня 2017, 14:58

Щонайменше 60 дітей померли протягом п'яти днів в урядовій лікарні Baba Raghav Das Hospital на півночі Індії, штат Уттар-Прадеш.

Влада заявила, що почала розслідування, але заперечує повідомлення про те, що причиною загибелі дітей стала нестача кисню, повідомляє Yahoo з посиланням на AFP.

Раніше індійські ЗМІ повідомили, що 30 дітей померли в четвер і п'ятницю після того, як в палатах було порушено постачання киснем, нібито через те, що рахунки постачальників не були сплачені.

"Ми відправили запит, і сьогодні повинен бути підготовлений попередній звіт. Так, шістдесят пацієнтів померли в лікарні за останні п'ять днів, але ми не думаємо, що це пов'язано з повідомленнями про брак кисню", - сказав AFP Аніл Кумар, комісар округу Горакхур.

 
Hindustan Times

У заяві, опублікованій канцелярією керівництва штату, йдеться, що всі 60 смертей сталися в педіатричній палаті лікарні протягом п'яти днів, починаючи з понеділка.

Двадцять три дитини померли в четвер, коли, згідно із заявою, "тиск подачі рідкого кисню став низьким і 52 резервних кисневих балонів були введені в експлуатацію".

Газета "Hindustan Times" у суботу описала сцени хаосу в лікарні, коли постачання киснем було порушено.

"Навіть після того, як у п'ятницю було задіяно 90 гігантських балонів з киснем, ... в лікарні скінчився кисень близько 1.00 ночі", - йдеться в повідомленні.

 
Hindustan Times

Цей регіон є одним з найбідніших в Індії, тут щорічно реєструються сотні смертей дітей від синдрому японського енцефаліту і гострого енцефаліту, який поширений в деяких частинах східної і північної Індії.

Теми: Індія
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