ГПУ виявила в оборонному бюджеті "діру" в 6,1 мільярда

Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 млрд гривень і досягла, таким чином, рекордної суми — понад 6,1 млрд гривень.

Про це пише DT.UA.

Відповідні дані наводяться в листі генпрокурора Юрія Луценка прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, спрямованому ним у середині липня до Кабінету міністрів за №10/2/1-20618-17.

Як наголошується, сума заборгованості становить 11% річного фінансування. При цьому, прострочена заборгованість досягла 755 млн гривень.

У підприємств концерну "Укроборонпром" така заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень, а прострочена заборгованість — 335 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що за результатами перевірок служби внутрішньої безпеки Укроборонпрому було відсторонено 25 керівників державних підприємств.

Економічна правда