Глава МЗС Британії: КНДР сама має владнати кризу, яку розв’язала

155 переглядів
Субота, 12 серпня 2017, 17:03

Глава МЗС Британії Борис Джонсон звинуватив Північну Корею в розпалюванні конфліктної ситуації з США і заявив, що Лондон підтримує дипломатичне вирішення кризи.

Про це повідомляє Agence France Press.

"Північнокорейський режим спричинив цю проблему і вони ж мають її владнати" - заявив Джонсон.

"Міжнародна спільнота пліч-о-пліч стоїть на тому, щоб змусити КНДР припинити агресивну діяльність. Ми працюємо з США та нашими партнерами в регіоні для того, щоб ця криза отримала дипломатичне завершення" - наголосив міністр.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють".

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Європейська правда

Теми: КНДР Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Жителям Гуаму роздають листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР 12 серпня 2017, 06:27
Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР 5 серпня 2017, 23:19
США забирає американців із КНДР 3 серпня 2017, 08:28
powered by lun.ua
Головні новини
ГПУ виявила в оборонному бюджеті "діру" в 6,1 мільярда
В НБУ назвали банки, які зробили банківську систему збитковою
Стало відомо, хто контролює експорт вугілля з ОРДЛО в Європу
Бойовики обстріляли житлові квартали Новолуганського
Усі новини
Мапа пляжів

34 пляжі Києва, на яких можна врятуватися від спеки

Репортаж з Обирку

Коли Африка приходить до тебе і ділить із тобою хліб