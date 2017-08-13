Трамп і Макрон домовилися координувати дії щодо Північної Кореї

Президенти США та Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон домовилися координувати дії під час пошуку рішення кризи навколо Північної Кореї.

Про це після телефонної розмови двох президентів повідомили у Білому домі, пише DW.com.

Трамп наголосив, що США готові "разом із своїми союзниками застосувати весь спектр дипломатичних, економічних та військових засобів" для подолання будь-якої ядерної загрози з боку Північної Кореї.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.