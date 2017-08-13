Світоліна вийшла до фіналу турніра WTA

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Неділя, 13 серпня 2017, 14:42

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Сітоліна вийшла до фіналу турніра WTA Premier 5 Rogers Cup, що проходить у Торонто (Канада). 

Про це 13 серпня повідомляє НОК України.

Світоліна перемогла у 1/2 турніру, здолавши румунку Сімону Халеп з підсумковим рахунком 2:0 (6:1;6;1) та уп'яте за це сезон зіграє у финалі WTA, де  зустрінеться із Кароліною Возняцкі

Раніше у цьому році  Халеп перемогла Світоліну на турнірі Roland Garros.

Напередодні Світоліна обіграла переможницю Вімблдону-2017 Гарбіньє Мугурузу у чвертьфіналі тенісного турніру WTA.

Українська правда

Теми: спорт
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