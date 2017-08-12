Перша ракетка України Світоліна обіграла переможницю Вімблдону-2017

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла переможницю Вімблдону-2017 Гарбіньє Мугурузу у чвертьфіналі тенісного турніру WTA серії Rogers Cup у Торонто.

Про це 12 серпня повідомили у Національному олімпійському комітеті.

"Еліна Світоліна перемогла чемпіонку Вімблдон-2017 Гарбіньє Мугурузу в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA з результатом 2:1 (4:6; 6:4; 6:3)", - йдеться у повідомленні.

Поєдинок переривався майже на добу: Світоліна та Мугуруза встигли відіграти лише один сет, після чого почалася сильна злива і усі матчі, які залишилися незіграними, було перенесено, пише ZN.UA. У суботу Світоліна перемогла в останніх двох сетах.