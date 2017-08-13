На мосту в Станиці Луганській СММ ОБСЄ погрожували гвинтівкою

Озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.

Про це йдеться в звіті місії, поширеному в неділю.

Згідно з повідомленням, 13 серпня о 09:45 патруль СММ, що складався з чотирьох осіб, перебував на південь від зламаної частини пішохідного моста на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської (16 км на північний схід від Луганська), поруч з передовою позицією "ЛНР" всередині зони розведення.

"Під час того, як патруль СММ моніторив перетин цивільним населенням дерев'яних пандусів, до нього підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив з СММ, але учасники патруля не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, імовірно як з Північного Кавказу", - йдеться в звіті.

Чоловік відійшов від патруля, але через дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою (вид АК) і - з перебільшеними рухами - встановив магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані 3-х метрів.

Відзначається, що при цьому також були присутні двоє неозброєних чоловіків у військовому одязі.

"Озброєний чоловік жестом наказав своєю гвинтівкою патрулю рухатися, голосно говорячи (російською): "Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох і, якщо ви не підете, то буду стріляти". Потім він почав рахувати (російською): "Один..., два...", - стверджують в СММ ОБСЄ.

Глава патруля місії перервав рахунок, заявивши, що патруль буде їхати. Спостерігачі СММ негайно повернулися до двох бронемашин, які були припарковані на південь від моста і залишили цей район.

Місія поінформувала Спільний центр з контролю та координації про інцидент і попросила його розслідувати.