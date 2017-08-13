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На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой

Воскресенье, 13 августа 2017, 19:47
На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой

Вооруженный мужчина на мосту в Станице Луганской угрожал расстрелом членам СММ ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии, распространенном в воскресенье.

Согласно сообщению, 13 августа в 09:45 патруль СММ, состоящий из четырех человек, находился к югу от сломанной части пешеходного моста к югу от контролируемой правительством Станицы Луганской (16 км к северо-востоку от Луганска), рядом с передовой позицией "ЛНР" внутри зоны разведения.

"Во время того, как патруль СММ мониторил пересечение гражданским населением деревянных пандусов, к нему подошел невооруженный мужчина в военной одежде и заговорил с СММ, но участники патруля не могли его полностью понять, поскольку он говорил на ломанном русском языке с сильным акцентом, предположительно как с Северного Кавказа", - говорится в отчете.

Мужчина отошел от патруля, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой (вид АК) и - с преувеличенными движениями - установил магазин винтовки, отключил предохранитель и направил на патруль примерно с расстояния 3-х метров.

Отмечается, что при этом также присутствовали двое невооруженных мужчин в военной одежде.

"Вооруженный человек жестом приказал своей винтовкой патрулю двигаться, громко говоря (по-русски): "Вы все шпионы. Нечего вам ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех и, если вы не уйдете, то буду стрелять". Затем он начал считать (на русском): "Один…, два…", - утверждают в СММ ОБСЕ.

Глава патруля миссии прервал счет, заявив, что патруль будет уезжать. Наблюдатели СММ немедленно вернулись к двум бронемашинам, которые были припаркованы к югу от моста и покинули этот район.

Миссия проинформировала Совместный центр по контролю и координации об инциденте и попросила его расследовать.

Темы: ОБСЕЛуганская область
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