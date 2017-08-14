ГПУ взялася за податки депутата Мураєва

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Понеділок, 14 серпня 2017, 11:10

Генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Євгеном Мураєвим (позафракційний).

Про це йдеться в матеріалах Печерського райсуду Києва, передають Українські Новини.

Досудове розслідування встановило, що Мураєв подав до Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) електронну декларацію за 2015 рік, в якій вказав 2 млн доларів, 1 млн євро і 18,5 млн гривень готівкових коштів.

Крім того, вартість задекларованого автомобіля становить 960 тис. гривень.

При цьому за даними Державної фіскальної служби, доходи Мураєва за 2007-2015 роки склали лише 1 751 957 гривень.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку Мураєва з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 роки.

Організація перевірки доручена співробітникам ДФС.

Як повідомлялося, за 2015 рік Мураєв задекларував 18,5 млн гривень, 2 млн доларів і 1 млн євро готівки, а також 877 одиниць техніки та обладнання (телекомунікаційний комплекс) вартістю 24 671 138 гривень.

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