У ЄСПЛ – 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму і на Донбасі

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Понеділок, 14 серпня 2017, 16:32

У Європейському суді з прав людини перебуває майже 4 тисячі справ, пов'язаних з конфліктом в Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у своєму Twitter.

Із них 3,5 тисяч справ, пов'язаних із знищенням та пошкодженням майна, доступом до правосуддя, пенсіями, дискримінацією, участю у місцевих виборах. Ще 150 справ стосуються зникнення під час конфлікту, вбивств і викрадення родичів заявників, отримання тілесних ушкоджень

Понад 250 справ стосуються військових та їхніх родичів.

Теми: права людини
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