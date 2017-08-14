Amnesty International: В Криму має припинитися переслідування інакомислення

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Понеділок, 14 серпня 2017, 22:52

Влада Криму повинні негайно звільнити затриманих у понеділок в Сімферополі кримськотатарських активістів, відмовитися від спроб притягти їх до відповідальності і припинити переслідування інакомислення на півострові.

Про це сказано в заяві Amnesty International.

"Затримання та арешт Сервера Караметова саме по собі кричущим порушення прав на свободу слова і зібрань, але затримавши активістів, що вийшли на його підтримку, де-факто влада Кримського півострова перевершила саму себе, демонструючи патологічну нетерпимість щодо будь-якого інакомислення", - вважає виконавчий директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

"Ми вимагаємо негайного звільнення всіх затриманих сьогодні кримськотатарських активістів і припинення будь-якого незаконного переслідування кримчан", - заявила вона.

В Amnesty International нагадали, що щонайменше чотири людини були затримані в понеділок під час одиночних пікетів на підтримку арештованого 10 серпня на десять діб Сервера Караметова.

У пікетах взяли участь такі ж літні люди, як і 76-річний Караметов.

Вони вийшли до будівель парламенту, Ради міністрів, МВС і Верховного суду Криму з плакатами того ж змісту, за який 8 серпня був затриманий Караметов: "Путін, наші діти - не терористи і не екстремісти!".

За повідомленням спостерігачів, стосовно затриманих були складені протоколи про порушення встановленого порядку проведення масових акцій відповідно до російського законодавства.

Українська правда

Теми: Крим права людини
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