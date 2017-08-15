ООН може ще на третину скоротити доходи КНДР від експорту

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Вівторок, 15 серпня 2017, 06:23

Подальші санкції ООН проти КНДР можуть заборонити текстильний експорт Пхеньяну, скоротивши ще на третину доходи країни від експорту.

Про це з посиланням на дипломата Радбезу, пише Reuters.

"Напевно в якийсь момент буде інша резолюція, на жаль", - повідомив один із високопоставлених дипломатів Ради Безпеки на умовах анонімності.

"Ми можемо розділити 2 мільярди доларів на інші сектори і забрати третю частину, скоротивши текстильний сектор чи щось інше", - уточнив він.

Текстиль став другою за величиною статтею експорту КНДР після вугілля та інших корисних копалин у  2016 році і складає $752 млн. Майже 80 відсотків текстильного експорту припадає на Китай.

Інші заходи можуть включати в себе заборону авіакомпанії Північної Кореї, заборону постачання нафти для уряду та військових, заборону виходу кораблів у відкрите море та додавання високопоставлених чиновників Пхеньяну до "чорного списку" осіб,  яким буде заборонено в’їзд в інші країни, а також заморожено їхні активи.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складав $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Через кілька днів Північна Корея пригрозила ракетними ударами по американській військовій базі. У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї.

Теми: Північна Корея санкції ООН
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