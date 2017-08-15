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ООН может еще на треть сократить доходы КНДР от экспорта

Вторник, 15 августа 2017, 06:23

Дальнейшие санкции ООН против КНДР могут запретить текстильный экспорт Пхеньяна, сократив еще на треть доходы страны от экспорта.

Об этом со ссылкой на дипломата Совбеза, пишет Reuters.

"Наверное в какой-то момент будет другая резолюция, к сожалению", - сообщил один из высокопоставленных дипломатов Совета Безопасности на условиях анонимности.

"Мы можем разделить 2 миллиарда долларов на другие сектора и забрать третью часть, сократив текстильный сектор или что-то другое", - уточнил он.

Текстиль стал второй по величине статьей экспорта КНДР после угля и других полезных ископаемых в 2016 году и составляет $ 752 млн. Почти 80 процентов текстильного экспорта приходится на Китай.

Другие меры могут включать в себя запрет авиакомпании Северной Кореи, запрет поставок нефти для правительства и военных, запрет выхода кораблей в открытое море и добавление высокопоставленных чиновников Пхеньяна в "черный список" лиц, которым будет запрещен въезд в другие страны, а также заморожены их активы.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составлял $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Через несколько дней Северная Корея пригрозила ракетными ударами по американской военной базе. В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи.

Темы: Северная КореясанкцииООН
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