ООН может еще на треть сократить доходы КНДР от экспорта

Дальнейшие санкции ООН против КНДР могут запретить текстильный экспорт Пхеньяна, сократив еще на треть доходы страны от экспорта.

Об этом со ссылкой на дипломата Совбеза, пишет Reuters.

"Наверное в какой-то момент будет другая резолюция, к сожалению", - сообщил один из высокопоставленных дипломатов Совета Безопасности на условиях анонимности.

"Мы можем разделить 2 миллиарда долларов на другие сектора и забрать третью часть, сократив текстильный сектор или что-то другое", - уточнил он.

Текстиль стал второй по величине статьей экспорта КНДР после угля и других полезных ископаемых в 2016 году и составляет $ 752 млн. Почти 80 процентов текстильного экспорта приходится на Китай.

Другие меры могут включать в себя запрет авиакомпании Северной Кореи, запрет поставок нефти для правительства и военных, запрет выхода кораблей в открытое море и добавление высокопоставленных чиновников Пхеньяна в "черный список" лиц, которым будет запрещен въезд в другие страны, а также заморожены их активы.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составлял $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Через несколько дней Северная Корея пригрозила ракетными ударами по американской военной базе. В свою очередь, как сообщалось, Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи.