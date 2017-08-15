Обвинувачення задоволене виступом Сергеєва в суді у справі Януковича

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Вівторок, 15 серпня 2017, 17:00

Сторона обвинувачення задоволена показами екс-представника України в ООН Юрія Сергеєва на засіданні суду у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив журналістам після завершення засідання суду у вівторок прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цими свідками сторона звинувачення задоволена, але коментувати свідчення цього свідка сторона звинувачення не має права. Всю оцінку цим показам свідка дасть суд", - сказав Кравченко.

Прокурор також зазначив, що на наступному засіданні суду 17 серпня будуть продовжувати досліджувати докази в справі з боку обвинувачення.

Як повідомлялося, 15 серпня на засіданні суду у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича екс-представник України в ООН Юрій Сергеєв заявив, що Росія використовувала лист Віктора Януковича до Володимира Путіна про введення військ в Україну, щоб легітимізувати своє вторгнення в Радбезі ООН.

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