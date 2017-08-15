Росія легітимізувала лист Януковича до Путіна у Радбезі ООН – свідок

Росія використала лист Віктора Януковича до Володимира Путіна про введення військ в Україну для легітимізації свого вторгнення в Радбезі ООН.

Про це у вівторок на судовому засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича заявив викликаний в якості свідка екс-представник України в ООН Юрій Сергеєв.

За його словами, на засіданнях Радбезу ООН 28 лютого і 1 березня 2014 року представник Росії Віталій Чуркін аргументував вторгнення РФ до Криму "держпереворотом в Україні, який загрожує життю росіян у Криму".

Але, підкреслив Сергеєв, Росії для виправдання інтервенції цього було замало. Не вистачало прохання про допомогу від представників влади самої України. Спочатку вони спробували скористатися закликом про введення військ РФ від призначеного Росією "прем'єр-міністра" Криму Сергія Аксьонова. Проте члени Радбезу не сприйняли його як фігуру, уповноважену приймати такі рішення від імені країни.

Після цього, продовжив колишній дипломат, Росія скликала на 3 березня ще одне засідання РБ ООН. На ньому Чуркін вже зачитав сумнозвісний лист нібито чинного президента України Віктора Януковича, у якому той просить РФ ввести до України війська аби придушити "державний переворот". У той же день делегація Російської Федерації надала цьому листу статус офіційного документу Радбезу ООН, і Рада з цим погодилась.

"Для РФ, для пояснення її інтервенції, агресії не вистачало цієї ланки (визнання листа Януковича документом РБ ООН – ред.), і ця ланка була використана для того, щоб створити уяву, що легітимна влада в особі президента таки запрошує", - наголосив Сергеєв.

На його переконання, саме це засідання Радбезу, яке відбулося 3 березня 2014 року, є ключовим для того, щоб звинуватити Росію у замаху на суверенітет і державну цілісність України.

Євген Кізілов, УП