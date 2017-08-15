Кошти зі "Стіни" переказували фірмі, директором якої була прибиральниця

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Вівторок, 15 серпня 2017, 17:04

НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт по проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд", директором якої була прибиральниця.

Про це йдеться у статті Олексія Братущака на "Українській правді" Корупційні дірки в "Стіні Яценюка"

Так, з тексту ухвали Солом'янського суду Києва щодо арешту майна у цій справі випливає наступне: у справі розкрадання коштів по проекту "Стіна" НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт використовували для відмивання коштів субпідрядника – ТОВ "Кіт-Трейд".

При цьому 4 мільйони гривень з рахунку цього ТОВ у банку "Глобус" зняв директор фірми, а ще частину грошей перевели на три інші рахунки у "Сбербанку" з призначенням платежу: "Поповнення власного поточного рахунку".

"Згідно з інформацією, наданій ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора, ТОВ "Кіт-Трейд" не має, у зв'язку з чим об'єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону воно не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ "Кіт-Трейд" є фіктивним підприємством, та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало", – йдеться в рішенні суду.

Під час допиту перший директор ТОВ "Кіт-Трейд" повідомила, що працює прибиральницею, а за 500 гривень видала довіреність незнайомцю на здійснення дій від свого імені.

Нині офіційним керівником ТОВ "Кіт-Трейд" значиться Сергієнко Сергій Едуардович.

Читайте далі в статті Корупційні дірки в "Стіні Яценюка".

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розкрило схему розтрати державних грошей і затримало перших фігурантів справи. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Українська правда

Теми: кордон
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