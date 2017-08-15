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Деньги для "Стены" переводили фирме, директором которой была уборщица

Вторник, 15 августа 2017, 17:04

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.

Об этом говорится в статье Алексея Братущака на "Украинской правде" Коррупционные дыры в "Стене Яценюка".

Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует: по делу хищения средств по проекту "Стена" НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика - ООО "Кот-Трейд".

При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке "Глобус" снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в "Сбербанке" с назначением платежа: "Пополнение собственного текущего счета".

"Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО "Кот-Трейд" нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО "Кот-Трейд" является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли", - говорится в решении суда.

Во время допроса первый директор ООО "Кот-Трейд" сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Сейчас официальным руководителем ООО "Кот-Трейд" значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Читайте больше в статье Коррупционные дыры в "Стене Яценюка".

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему растраты государственных денег и задержало первых фигурантов дела. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

Украинская правда

Темы: граница
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