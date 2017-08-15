У поліції кажуть, що на Троєщині стріляв не Мельничук
Нардеп Сергій Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, у Києві.
Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua.
"Автівка заблокована, чомусь випало скло і спустилися колеса. Поліція охороняє. Стріляли бойовими", - зазначає видання.
Водночас джерело Української правди повідомляє, що Мельничук стріляв у повітря, щоб заспокоїти тих, хто оточив його авто.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працює СБУ і прокуратура.
Речниця київської поліції Оксана Блищик в коментарі УП повідомила, що конфілкт відбувся на вулиці Сабурова.
"Коли під'їхав автомобіль, люди, які перебували надворі, розбили вікно, пробили шини, людина, яка була в автомобілі, вийшла і вистрелила в повітря. Ніхто не постраждав", - розповіла вона.
У той же час Блищик уточнила, що людина, яка застосувала зброю, перебувала в машині, але вона не є народним депутатом.
За даними УП, конфлікт виник через одну з будівель, а стріляв - помічник нардепа.
Сам Мельничук у коментарі УП повідомив, що зброя, застосована у конфлікті, йому не належить: "Зброя не моя, все інше - слідство".
Українська правда
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