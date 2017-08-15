У поліції кажуть, що на Троєщині стріляв не Мельничук

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Вівторок, 15 серпня 2017, 18:20

Нардеп Сергій Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині, у Києві.

Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua.

"Автівка заблокована, чомусь випало скло і спустилися колеса. Поліція охороняє. Стріляли бойовими", - зазначає видання.

 

Водночас джерело Української правди повідомляє, що Мельничук стріляв у повітря, щоб заспокоїти тих, хто оточив його авто.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працює СБУ і прокуратура.

Речниця київської поліції Оксана Блищик в коментарі УП повідомила, що конфілкт відбувся на вулиці Сабурова.

"Коли під'їхав автомобіль, люди, які перебували надворі, розбили вікно, пробили шини, людина, яка була в автомобілі, вийшла і вистрелила в повітря. Ніхто не постраждав", - розповіла вона.

У той же час Блищик уточнила, що людина, яка застосувала зброю, перебувала в машині, але вона не є народним депутатом.

За даними УП, конфлікт виник через одну з будівель, а стріляв - помічник нардепа.

Сам Мельничук у коментарі УП повідомив, що зброя, застосована у конфлікті, йому не належить: "Зброя не моя, все інше - слідство".

Він підтвердив, що наразі перебуває на слідчих діях.
 
Фото: Маша Троєщина
 
 
Фото: Маша Троещина

Українська правда

Теми: Верховна Рада Київ
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