В полиции говорят, что на Троещине стрелял не Мельничук
Нардеп Сергей Мельничук устроил стрельбу на Троещине в Киеве.
Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.
"Машина заблокирована, почему-то выпали стекла и спустились колеса. Полиция охраняет. Стреляли боевыми", - отмечает издание.
В то же время источник Украинской правды сообщает, что Мельничук стрелял в воздух, чтобы успокоить тех, кто окружил его автомобиль.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает СБУ и прокуратура.
Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в комментарии УП сообщила, что конфилкт произошел на улице Сабурова.
"Когда подъехал автомобиль, находившиеся на улице, разбили окно, пробили шины, человек, который был в автомобиле, вышел и выстрелил в воздух. Никто не пострадал", - рассказала она.
В то же время Блищик уточнила, что человек, который применил оружие, находился в машине, но он не является народным депутатом.
По данным УП, конфликт возник из-за одного из зданий, а стрелял - помощник нардепа.
Сам Мельничук в комментарии УП сообщил, что оружие, примененное в конфликте, ему не принадлежит: "Оружие не мое, все остальное - следствие".
Он подтвердил, что сейчас находится на следственных действиях.
Украинская правда