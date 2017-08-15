В полиции говорят, что на Троещине стрелял не Мельничук

Нардеп Сергей Мельничук устроил стрельбу на Троещине в Киеве.

Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua.

"Машина заблокирована, почему-то выпали стекла и спустились колеса. Полиция охраняет. Стреляли боевыми", - отмечает издание.

В то же время источник Украинской правды сообщает, что Мельничук стрелял в воздух, чтобы успокоить тех, кто окружил его автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работает СБУ и прокуратура.

Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик в комментарии УП сообщила, что конфилкт произошел на улице Сабурова.

"Когда подъехал автомобиль, находившиеся на улице, разбили окно, пробили шины, человек, который был в автомобиле, вышел и выстрелил в воздух. Никто не пострадал", - рассказала она.

В то же время Блищик уточнила, что человек, который применил оружие, находился в машине, но он не является народным депутатом.

По данным УП, конфликт возник из-за одного из зданий, а стрелял - помощник нардепа.

Сам Мельничук в комментарии УП сообщил, что оружие, примененное в конфликте, ему не принадлежит: "Оружие не мое, все остальное - следствие".

Он подтвердил, что сейчас находится на следственных действиях.

Украинская правда