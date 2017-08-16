Рада Ложкіна за рік жодного разу не зібралась

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Середа, 16 серпня 2017, 11:50

Національна інвестиційна рада упродовж року не провела жодного засідання.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського 

Так, експерт просив надати копії рішень Національної інвестиційної ради на чолі із екс-керівником АП Борисом Ложкіном. У відповідь в АП повідомили, що станом на 8 серпня інвестрада не провела жодного засідання, при цьому і кошти із бюджету на її діяльність не виділялися.  

 

Як відомо, 29 серпня 2016 року президент підписав указ про створення Національної інвестиційної ради, її секретарем було призначено Бориса Ложкіна.

Українська правда

Теми: Ложкін
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