Рада Ложкіна за рік жодного разу не зібралась

Національна інвестиційна рада упродовж року не провела жодного засідання.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського

Так, експерт просив надати копії рішень Національної інвестиційної ради на чолі із екс-керівником АП Борисом Ложкіном. У відповідь в АП повідомили, що станом на 8 серпня інвестрада не провела жодного засідання, при цьому і кошти із бюджету на її діяльність не виділялися.

Як відомо, 29 серпня 2016 року президент підписав указ про створення Національної інвестиційної ради, її секретарем було призначено Бориса Ложкіна.

Українська правда