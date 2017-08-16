Совет Ложкина за год ни раз не собрался

Национальный инвестиционный совет в течение года не провел ни одного заседания.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского.

Так, эксперт просил предоставить копии решений Национального инвестиционного совета во главе с экс-руководителем АП Борисом Ложкина. В ответ в АП сообщили, что по состоянию на 8 августа инвестсовет не провел ни одного заседания, при этом и средства из бюджета на деятельность совета не выделялись.

Как известно, 29 августа 2016 президент подписал указ о создании Национального инвестиционного совета, его секретарем был назначен Борис Ложкин.

Украинская правда