Совет Ложкина за год ни раз не собрался

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Среда, 16 августа 2017, 11:50

Национальный инвестиционный совет в течение года не провел ни одного заседания.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос эксперта центра "Эйдос" Глеба Каневского.

Так, эксперт просил предоставить копии решений Национального инвестиционного совета во главе с экс-руководителем АП Борисом Ложкина. В ответ в АП сообщили, что по состоянию на 8 августа инвестсовет не провел ни одного заседания, при этом и средства из бюджета на деятельность совета не выделялись.

 

Как известно, 29 августа 2016 президент подписал указ о создании Национального инвестиционного совета, его секретарем был назначен Борис Ложкин.

Украинская правда

Темы: Ложкин
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