Дітей в окупованому Криму вчать насильству й ксенофобії – правозахисники

872 перегляди
Середа, 16 серпня 2017, 14:39

Діти в окупованому Росією Криму стали частиною пропагандистської політики Кремля.

Про це повідомила на брифінгу 16 серпня голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

За її словами, для цієї мети виділяються великі ресурси з сусідньої Росії.

"Культ насильства, абсолютна терпимість до ворожнечі, ксенофобії – формуються у дітей (в Криму – ред.) системно. Це стосується і порушення Женевської конвенції, оскільки серед дітей рекламують призов до російської армії. Це не тільки молоді й дорослого населення Криму торкнулося, але й безпосередньо дітей", – сказала вона.

Кримська правозахисна група 16 серпня представила інформаційно-аналітичну доповідь "Права людини в умовах мілітаризації Криму". За словами правозахисників, у документі зібрані факти порушень прав людини російськими військовими та представниками незаконних воєнізованих формувань.

Правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

Як повідомлялося, більш ніж 250 курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова в окупованому Севастополі, зарахованих цього року, беруть участь у 10-денному польовому виході. По суті їх кинули під танки.

Теми: Крим Росія окупація діти
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В окупованому Криму масово відключають світло 16 серпня 2017, 11:58
В Криму першокурсників училища ім. Нахімова "кинули під танки" 16 серпня 2017, 08:34
Мати затриманого в Криму Лимешка каже, що син дав свідчення під тортурами 15 серпня 2017, 22:48
powered by lun.ua
Головні новини
В СБУ кажуть, що піймали свою співробітницю на шпигунстві на користь РФ
ГПУ каже, що не розслідує втручання НАБУ у вибори в США
За добу в зоні АТО поранено 4 бійців – штаб
За деякі справи НАБУ суди не беруться більше року
Усі новини
їжа

Про причини буму на азійську кухню

Відео

Що всередині чорних дір? 30 відео для дітей, аби просто пояснити складне