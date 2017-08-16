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Дітей в окупованому Криму вчать насильству й ксенофобії – правозахисники

Середа, 16 серпня 2017, 14:39

Діти в окупованому Росією Криму стали частиною пропагандистської політики Кремля.

Про це повідомила на брифінгу 16 серпня голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

За її словами, для цієї мети виділяються великі ресурси з сусідньої Росії.

"Культ насильства, абсолютна терпимість до ворожнечі, ксенофобії – формуються у дітей (в Криму – ред.) системно. Це стосується і порушення Женевської конвенції, оскільки серед дітей рекламують призов до російської армії. Це не тільки молоді й дорослого населення Криму торкнулося, але й безпосередньо дітей", – сказала вона.

Кримська правозахисна група 16 серпня представила інформаційно-аналітичну доповідь "Права людини в умовах мілітаризації Криму". За словами правозахисників, у документі зібрані факти порушень прав людини російськими військовими та представниками незаконних воєнізованих формувань.

Правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.

Як повідомлялося, більш ніж 250 курсантів Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова в окупованому Севастополі, зарахованих цього року, беруть участь у 10-денному польовому виході. По суті їх кинули під танки.

Теми: КримРосіяокупаціядіти
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