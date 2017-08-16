Росіяни хваляться, що відправили до РФ велику групу українських школярів

Київське відділення Російського центру науки та культури заявляє, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербургу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті центру.

"12 серпня у РЦНК в Києві відбулася зустріч з групою українських школярів, що прямують до Москви і Санкт-Петербург для участі у навчально-освітній програмі Росспівробітництва "Здрастуй, Росія!" - кажуть освітяни.

За їхніми словами, у подорожі беруть участь 70 учнів, які є переможцями міжнародних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів з російської мови, історії та культури, активні учасники гуманітарних проектів представництва Росспівробітництва. Супроводжувати їх, як стверджують у центрі, будуть "кращі викладачі-русисти з різних регіонів України".

Аби підкреслити захоплення українців майбутньою поїздкою, центр навів нібито слова з виступу вчителя російської мови однієї з київських шкіл Анни Іванівни Новикової: "Діти з нетерпінням чекали на цю поїздку, готувалися до неї: адже вони на власні очі побачать всесвітньо відомі історичні пам'ятники, відвідають численні музеї та цікаві виставки. Але важливо ще й те, що у них буде можливість зустрітися зі своїми однолітками з Росії та багатьох інших країн світу, розповісти їм про Україну, подружитися".

У якості ще одного доказу центр опублікував фотографію нібито щасливих учасників програми.

"Українська правда" спробувала дізнатися подробиці цього заходу, скориставшись номером телефону на сайті центру. Але жінка, яка підняла слухавку, відмовилась відповідати на питання журналіста.

"Все, що ви бачите в нашому повідомленні на сайті, правда, нам немає чого додати. І взагалі, центр зараз закритий на канікули", - заявила вона і відключила телефон.

Також редакція звернулася по коментар до прес-служби Міністерства освіти України. Там сказали, що знають про діяльність Російського центру науки та культури в Києві, але конкретно про цей випадок чують вперше. Від УП попросили подати інформаційний запит і пообіцяли з'ясувати, чи відповідає ця інформація дійсності, та інші обставини події.

Євген Кізілов, УП