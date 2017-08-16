Турчинов радить чиновникам спецзв’язок, щоб не попадатися пранкерам

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Середа, 16 серпня 2017, 19:58

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов радить всім українським високопосадовцям користуватися спецзв’язком під час обговорення державних питань.

Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

Як відомо, російський пропагандистський канал "Россия 24" випустив в ефір сюжет із так званими пранкерами, які телефонували гендиректору заводу "Південмаш".

"Стосовно чергової брудної справи російських пранкерів, цього разу щодо керівника "Південмашу", хочу сказати наступне. Це була ще одна невдала спроба російських фахівців з організації провокацій скомпрометувати наше ракетобудівне підприємство", - прокоментував Турчинов.

"Для запобігання подібних провокацій, хочу порадити всім українським високопосадовцям при обговоренні державних питань завжди користуватися засобами національного спецзв'язку, до яких не мають доступу російські провокатори", - додав він.

Українська правда

Теми: Турчинов
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