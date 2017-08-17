Генпрокуратура зацікавилася податками Хомутинніка

Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, на які посилаються "Українські новини".

Згідно з матеріалами клопотання, Хомутиннік задекларував у 2015 році 32,7 млн ​​гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.

Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.

Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.

Крім того, суд надав доступ ГПУ до декларацій Хомутинніка за 2015 і 2016 роки.

Як повідомлялося, Генпрокуратура також розслідує можливе ухилення від сплати податків народним депутатом "Відродження" Станіславом Березкіним.