Тука вважає можливим довести, що РФ продає Європі донбаське вугілля

244 перегляди
Четвер, 17 серпня 2017, 12:01

Україна може в судах довести, що РФ через фірми-прокладки продає в Європу вугілля з окупованих територій Донбасу.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

"Наприклад, сляби, які виробляє Алчевський меткомбінат, мають свою унікальну плавку. І не можна алчевські сляби видати за інші. Так само і з вугіллям, кожне родовище має свої певні відзнаки за хімічним складом", - заявив Тука.

При цьому він додав, що вугільний Донбаський басейн розташований на межі двох держав, і деякі шахти, які розташовані в Ростовській області, фактично мають тотожний хімічний склад.

"Поки не можу сказати впевнено, треба дивитись за якими документами це вугілля потім реалізується. Якщо, наприклад, це вугілля реалізується за документами Кузнецького вугільного басейну, то це дуже легко можна буде дослідити. Якщо видаватимуть за шахти в Ростові – це вже буде складніше, але я не думаю, що це неможливо", – зазначив Тука.

Як відомо, за даними російської залізниці, за період з 1 по 20 березня 2017 року українсько-російський кордон перетнуло понад 3,4 тисячі піввагонів з вугіллям.

Таким чином, щодобово Росія краде понад 10 тисяч тонн українського вугілля.

У лютому 2016 року "Українська правда" писала, що під виглядом вугілля з ПАР люди, наближені до Віктора Медведчука, продають Україні антрацит з окупованого Донбасу 

читайте також Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні та Вугілля не пахне. Як російський бізнес продає енергоресурси із зони АТО.

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики обстріляли Зайцеве під час роздачі гуманітарки мирним жителям 17 серпня 2017, 00:25
В ОРДО заявили про затримання "українських диверсантів", СБУ каже – фейк 16 серпня 2017, 17:21
Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", троє військових поранені 16 серпня 2017, 06:58
powered by lun.ua
Головні новини
НАБУ вимагає визнати недійсними низку угод на мільярд гривень
Поляков втретє відмовився надіти електронний браслет
У центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з третього поверху готелю
Суд прийняв самовідвід держадвоката Януковича
Усі новини
транспорт

Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку

Відпочинок у місті

Каяки, серфінг і вейкбординг: де в Києві зайнятися спортом на воді