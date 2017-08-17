В Україні немає заражених фіпронілом яєць з ЄС – Держпродспоживслужба

В Україні немає яєць з Європи, заражених інсектицидом фіпроніл.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, інформує УНІАН.

За даними відомства, впродовж 2017 року до України з Європейського союзу харчові яйця не надходили.

Також у відомстві зазначили, що в Україні інсектицид фіпроніл, шкідливий для людей, у птахівництві не використовується. В Україні зареєстровані та використовуються ветеринарні препарати, які містять фіпроніл, лише для лікування від ектопаразитів котів та собак.

Станом на 16 серпня випадки незаконного застосування фіпронілу в Україні не зареєстровано.

Станом на сьогодні 17 країн, включаючи особливий адміністративний район Гонконг, повідомили про заражені фіпронілом яйця.

Раніше повідомлялося, що уряд Бельгії визнав, що в червні їм було відомо, що яйця з голландських птахоферм можуть бути заражені інсектицидами - за місяць до того, як всі дізналися про проблему.

Двоє громадян Нідерландів у вівторок постали перед судом в рамках розслідування справи щодо заражених фіпронілом яєць.

Також стало відомо, що до Німеччини потрапили щонайменше 28 мільйонів заражених фіпронілом яєць

Наприкінці липня влада Нідерландів закрила 138 птахофабрик після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу. Це інсектицид, який заборонено використовувати на тваринницьких фермах через загрозу для здоров’я людини.

Європейська правда