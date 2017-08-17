Аваков заборонив брати священиків УПЦ МП капеланами

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Четвер, 17 серпня 2017, 13:14

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заборонив залучати священиків Української православної церкви Московського патріархату до капеланської служби в Національній гвардії.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив заступник командувача Нацгвардії у роботі з особовим складом Ярослав Сподар.

"У нас це заборонено (служба капеланами священиків УПЦ (МП). Вони хочуть, але у нас так не можна. Це була не тільки наша думка, а й думка Міністерства культури, Міністерства юстиції. Є відповідний наказ міністра внутрішніх справ в якому чітко зазначено: "не допускаються священики, духовні центри яких знаходяться на території країни-агресора", – сказав він.

Сподар зазначив, що Національна гвардія перша серед силових структур України ввела в штат 44 військових священики.

На даний момент за трудовим договором у військових частинах Нацгвардії працюють 38 капеланів, це священики УПЦ Київського патріархату, Української грецько-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви.

Нацгвардія провела з ними 1-тижневий курс з тактичної медицини і щодо взаємодії з військовими психологами.

Як відомо, в 2014 році Кабінет міністрів ввів капеланську службу в Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Теми: армія Нацгвардія релігія
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