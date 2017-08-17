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Аваков запретил привлекать священников УПЦ МП к капелланской службе

Четверг, 17 августа 2017, 13:14

Министр внутренних дел Арсен Аваков запретил привлекать священников Украинской православной церкви Московского патриархата к капелланской службе в Национальной гвардии.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

"У нас это запрещено (служба капелланами священников УПЦ (МП). Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора", – сказал он.

Сподар отметил, что Национальная гвардия первая среди силовых структур Украины ввела в штат 44 военных священника.

На данный момент по трудовому договору в воинских частях Нацгвардии работают 38 капелланов, это священники УПЦ Киевского патриархата, Украинской греческо-католической церкви, Украинской автокефальной православной церкви.

Нацгвардия провела с ними 1-недельный курс по тактической медицине и по взаимодействию с военными психологами.

Как известно, в 2014 году Кабинет министров ввел капелланскую службу в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияНацгвардиярелигия
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