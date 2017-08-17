Прикордонники розповіли, що робитимуть, якщо на кордоні з'явиться Саакашвілі

Державна прикордонна служба відмовить Міхеілу Саакашвілі у перетині українського кордону, якщо той прибуде у пункт пропуску.

Про це "Українській правді" повідомив речник ДПС Олег Слободян, коментуючи наміри Саакашвілі повернутися.

"Якщо кордон перетинає людина, у якої недійсний документ, то відповідно такий документ вилучається, а такій людині відмовляють у перетині кордону", - сказав Слободян.

Він уточнив, що якщо припиняється громадянство України, то і паспорт відповідного громадянина України втрачає чинність.

Як відомо, напередодні колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Тетяна Кусок, УП