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Пограничники рассказали, что будут делать, если на границе появится Саакашвили

Четверг, 17 августа 2017, 13:57
Пограничники рассказали, что будут делать, если на границе появится Саакашвили

Государственная пограничная служба откажет Михеилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Госпогрансужбы Олег Слободян, комментируя намерения Саакашвили вернуться.

"Если границу пересекает человек, у которого недействителен документ, то соответственно такой документ изымается, а такому человеку отказывают в пересечении границы", - сказал Слободян.

Он уточнил, что если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина Украины теряет силу.

Как известно, накануне бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: Саакашвили
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